Marmaray istasyonlarında corona virüs önlemi



Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda corona virüs önlemi olarak dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

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Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 10:21

Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.

Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor.

Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle yeni tip koronavirüsten kaynaklanan tedirginlikleri en aza indirmek için dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, gümüş iyon teknolojisi ile insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıldığı kaydedildi.

Tüm otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine de vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştiriyor.

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastanesi, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak.

Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti.

28 Şubat'ta DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten" "çok yüksek"e çıkardıklarını duyurdu.

4 Mart'ta İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı. Ülkede tüm okullar ve üniversitelerde eğitime 15 Mart'a kadar ara verildi.

5 Mart'ta ABD'nin California eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin yaşamının yitirmesinin ardından "acil durum" ilan edildi. Ülkede can kaybı sayısı 12'ye çıktı.