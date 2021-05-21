Marmaray'da tekme tokat kavga

İstanbul'da Marmaray hattında yolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 4 kişi bir gence tekme ve yumruklarla saldırarak trenden indirdi.

DHA 21.05.2021 - 09:51

Marmaray'da tekme tokat kavga - 1
Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi.
Marmaray'da tekme tokat kavga - 2
Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti.
Marmaray'da tekme tokat kavga - 3
Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Marmaray'da tekme tokat kavga - 4
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.

Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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