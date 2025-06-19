Marmaray'daki "mavi gömlekli" için infaz emri: Başkasını vurunca deşifre oldular

Marmaray'da iki çocuklu babanın dövüldüğü görüntülere ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan "mavi gömlekli" İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın suç örgütü Daltonlar grubuyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Marmaray'daki "mavi gömlekli" için infaz emri: Başkasını vurunca deşifre oldular - 1

Maltepe'deki Marmaray durağında çıkan kavgada gözaltına alınan, sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak bilinen İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

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Marmaray'daki "mavi gömlekli" için infaz emri: Başkasını vurunca deşifre oldular - 2

Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde Y.B.D. (17), sokakta yürüyen Cihan D.'ye tabancayla iki el ateş etti.

Cihan D. olaydan yara almadan kurtulurken, şüpheli kısa süre içinde ilçe polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Marmaray'daki "mavi gömlekli" için infaz emri: Başkasını vurunca deşifre oldular - 3

DALTONLAR GRUBU ÜYELERİYLE MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Y.B.D. 'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve Daltonlar adlı grupla bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Y.B.D., mahalleden tanıdığı Doğancan isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti.

Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Dikmen'in evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede Daltonlar grubu üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi.

Marmaray'daki "mavi gömlekli" için infaz emri: Başkasını vurunca deşifre oldular - 4

Yaklaşık 15 gün önce Maltepe Marmaray İstasyonu'nda bir adamın çocuklarının yanında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı ortaya çıktı.

Şüpheli Y.B.D.'nin Cihan Dikmen'i görüntüden tanıdığı İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde sürdürülüyor.

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Tehdit mesajları aldığını söyleyen Aktan, "Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş." demişti.

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