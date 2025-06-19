Marmaray'daki "mavi gömlekli" için "vurun" emri: Başkasını vurunca deşifre oldular
Marmaray'da iki çocuklu babanın dövüldüğü görüntülere ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan "mavi gömlekli" İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın suç örgütü Daltonlar grubuyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.
Maltepe'deki Marmaray durağında çıkan kavgada gözaltına alınan, sosyal medyada "mavi gömlekli" olarak bilinen İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.