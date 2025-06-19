Marmaray'daki "mavi gömlekli" için "vurun" emri: Başkasını vurunca deşifre oldular

DALTONLAR GRUBU ÜYELERİYLE MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Y.B.D. 'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve Daltonlar adlı grupla bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Y.B.D., mahalleden tanıdığı Doğancan isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti.

Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Dikmen'in evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede Daltonlar grubu üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi.