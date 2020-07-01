Marmaray'dan 100. yük treni geçti

Beyaz eşya ve alçıpan taşıyan tren, Marmaray'dan geçen yüzüncü yük treni oldu

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 03:07

Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 1
Marmaray, yüzüncü yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı.
Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 2
İhracat malzemesi taşıyan 15100 nolu taren Sakarya Arifiye'den hareket ederek Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı.
Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 3
Bu istasyondan Marmaray'a giriş yapan tren, gece saatlerinde geçişini tamamladı.
Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 4
Marmaray'dan geçerek Halkalı'ya devam eden, beyaz eşya ve alçıpan taşıyan trenin Halkalı'da aktarma yapılarak Tekirdağ Limanı'na ihracat konteynerlerini ulaştıracağı öğrenildi.
Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 5
Toplam 13 vagondan oluşan 887 ton ağırlığındaki Fransa ve İngiltere varışlı ihracat treni Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu.
Marmaray'dan 100. yük treni geçti - 6

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