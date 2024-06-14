Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi

Kızıldeniz’den Akdeniz’e oradan da Ege Denizi’ne ulaşan istilacı balon balığı, Marmara’da da görüldü. Bir başka istilacı tür olan aslan balığı ise son olarak Midilli Adası açıklarında tespit edildi. Aslan balığı, sıcaklık bariyeri nedeniyle Marmara’ya giriş yapamıyor. Uzmanlar sıcaklık farkının azalması halinde bu istilacı türün de Marmara’ya giriş yapabileceği konusunda uyarıyor.

Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 1

8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında, biliminsanları ve STK temsilcileri Marmara Denizi’nin mevcut durumuyla, kirlilik, iklim değişikliği gibi faktörlerin olası tehditlerini tartıştı.

Denizdeki canlı popülasyonu, oksijen durumu; sıcaklık ve müsilaj gibi birçok konunun da tartışıldığı etkinlikte Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Gönülal da bir konuşma yaptı.

Doç. Dr. Gönülal konuşmasında, Marmara Denizi’ndeki yabancı tür tehlikesine dikkat çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 2

Gönülal, Kızıldeniz ve Akdeniz’den gelen türlerin denizdeki sıcaklık artışları sebebiyle Marmara Denizi ve Karadeniz’e yönelebileceklerini ifade ederken; balon balığı ve aslan balığı gibi zehirli türler konusunda da uyarılarda bulundu.

İstilacı türlerin en fazla Doğu Akdeniz’i etkilediğini anlatan Gönülal, “Akdeniz'de Kuzey Ege'de nispeten Güney Ege’de yabancı tür sayısının çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Tamam böyle ama; bu türler düşünün Süveyş Kanalı’ndan gelen bir balık türü yüzerek 5 yılda ya da 1 yılda çok rahat bir şekilde Marmara’ya ulaşabiliyorlar. Eskiden bu kadar fazla sayı yoktu, şimdi daha fazla. Sebebi ise çok açık küresel ısınma.” ifadelerini kullandı.
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 3

Gönülal şöyle devam etti:

“Bu canlılar Kızıldeniz’den geliyor; bu deniz bizim denizlerimize göre çok daha fazla sıcak bir deniz. Siz sıcaklık farkını azaltırsanız ki normalde çocukluğumuzda Marmara’da çoğumuz yüzdük, soğuk diye hatırlardık. Kızılzdeniz’de siz sıcaklık farkını azaltırsanız, bu canlılar sıcaklık farkına aldırış etmeden eskiden belki Muğla’ya kadar gelebiliyorlardı artık Marmara’ya kadar gelebiliyorlar. Buna artık biz Marmara’nın Akdenizleşmesi hatta artık bu türler Marmara’yı geçip Karadeniz’e geçiyorlar, Karadeniz’in de Akdenizleşmesi süreci diyoruz.”
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 4

Balon balığının Marmara’ya ulaştığını anlatan Gönülal, “Aslan balığının ise en son Midilli Adası bölgesinde kaydı var. Şu an bilim insanlarının söylediği Aslan balığının yukarı doğru çıkmasını engelleyen tek şey sıcaklık bariyeri, ama bu sıcaklık farkı gitgide azalırsa sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse, Aslan Balığı’nın Marmara’ya girmemesi için hiçbir sebep yok.” dedi.

Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 5

Gönülal, şunları söyledi:

“Zehirli bir balık türü ve dokunduğunuz anda panzehiri de yok. Baya bir sıkıntı yaşayacağız. Umarım gelmez. İklim uzmanı değilim; ama bilim insanları tarafından modellemeler yapılıyor, 1970'ten günümüze olan sıcaklık ve tuzluluk verilerini baz alarak önümüzdeki 20 yılda 50 yılda neler olacağı tahmin ediliyor. Veriler, çok açıkça sıcaklığın artacağını gösteriyor. Bu sadece Marmara ya da Ege’nin sorunu değil bnütün dünyada sıcaklıklar artmaya başaldı. Kuzey Kutbu’ndaki buzullar eriyor deniz seviyesi yükseliyor. Bu tabii ki Marmara’yı da etkileyecek.”
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 6
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 7
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 8
Marmara’yı bekleyen tehlike: En son Midilli Adası’nda görüldü, yönü Marmara Denizi - 9
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