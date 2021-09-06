Marmara'yı karış karış inceliyor: Müsilaj 2 ay içerisinde parçalandı

"OPERASYONLARI BİLGİSAYARDAN KONTROL EDİYORUZ"

Araştırmacı Sabri Mutlu ise cihazın denizin derinliklerinde numune alınması gereken yerleri belirliyor. Kontrolünü bilgisayar ekranlarından sağlayan Mutlu, "Burası bilgisayar odası. Biz buradan operasyonu kontrol ediyoruz. Öncelikle bulunduğumuz konumu gösteren bir haritamız var. Bu haritada şu an Çınarcık Çukuru'ndayız.

Marmara Denizi'nde bulundan 3 çukurdan bir tanesidir. Burada aynı zamanda okyanus tipi iskandilimiz var bu iskandil sayesinde deniz tabanının kaç metre olduğunu görebiliyoruz. Buna göre de güvenli mesafeye kadar cihazımızı indirebiliyoruz.