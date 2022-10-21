Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 1

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bugün saat 13.30 sıralarında 30 yaşlarında M.Ç. isimli bir kişi perona yaklaşan Marmaray'ın önüne atladı.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 2

Durumu farkeden makinist aracı hemen durdurarak ekiplere haber verdi.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 3

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyonda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 4

Yapılan incelemenin ardından intihar eden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 5

Öte yandan intihar nedeniyle Marmaray seferleri tek hat üzerinden bir süre devam ettikten sonra normale döndü.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 6
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 7
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 8
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar etti - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER