Marmaris depremi sonrası soru işareti oldu: Panik atak ölümcül mü, deprem bunu tetikler mi?
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 14 yaşındaki Afranur Günlü panik atak geçirdi ve hayatını kaybetti. Deprem sonrası soru işareti yaratan olayı uzmanı değerlendi. Haber: Aydan Durak
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran tarihinde gece yarısı meydana gelen deprem endişe yarartı. 5.8 büyüklüğündeki Marmaris depreminde 60 kişi yaralandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, Marmaris’in 10,43 kilometre açığında ve 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.