Marmaris ve Kaş'ta orman yangını

Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Marmaris’teki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kaş’taki yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Marmaris ve Kaş'ta orman yangını - 1

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.

Marmaris’te yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kaş’taki yangın kontrol altına alındı. Kaş’taki yangında 1 hektarlık orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmaris ve Kaş'ta orman yangını - 2

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaris ve Kaş'ta orman yangını - 3

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris ve Kaş'ta orman yangını - 4

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın ise 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.

Marmaris ve Kaş'ta orman yangını - 5

Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER