Marmaris ve Kaş'ta orman yangını
Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Marmaris’teki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kaş’taki yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.
Marmaris’te yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kaş’taki yangın kontrol altına alındı. Kaş’taki yangında 1 hektarlık orman alanının zarar gördüğü bildirildi.