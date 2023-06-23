Marmaris ve Kaş'ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın ise 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.