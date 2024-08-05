Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.