Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız, yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı.