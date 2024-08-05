Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız, yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 1

Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 2

Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamadı.

Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında işlem başlattı.

Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 3

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 4

Görüntü kayıtları ile birlikte çalışma başlatan polis ekipleri zorbalık yapan tüm kızların kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Şiddet uygulayan kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, mağdur kızlar ve ailelerinin mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 5
Marmaris'te dehşete düşüren kız kavgası: Öldüresiye dövüp kayda aldılar - 6
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