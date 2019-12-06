Marmaris'te deniz çekilmesi sonucu adacıklar oluştu

Deniz çekilirken başka bölgelerde de yükselme meydana geldiğine, doğanın kendi döngüsünde yaşanan bir durum olduğuna dikkati çeken Önsoy, şunları belirtti:



"Normal bir doğa olayı. Bu zamanlarda her zaman oluyor. Fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak endişe edilecek bir olay yok. Çok uzun sürecek bir durum değil."