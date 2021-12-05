Marmaris'te deniz kahverengiye döndü

Sözlerine devam eden Dinç "Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız da yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah’ın takdiri” diye konuştu.