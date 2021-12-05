Marmaris'te deniz kahverengiye döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan sel suları, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Haberler - İHA 05.12.2021 - 15:37

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 1

’te dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi’nde de etkili oldu.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 2

Orhaniye’de bazı evler sel sularından zarar görürken, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın bulunduğu bölge de etkilendi.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 3

Sel suları denize akarken, masmavi deniz kahverengiye döndü.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 4

Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 5

Görüntülerde Kızkumu Plajı’nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 6

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, yağışların çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Biz böyle bir yağış bekliyorduk, önlemimizi almıştık ama yeterli olmamış." dedi.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 7

Sözlerine devam eden Dinç "Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız da yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah’ın takdiri” diye konuştu.

Marmaris'te deniz kahverengiye döndü - 8

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