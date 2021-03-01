Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu. Görevliler, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

DHA 01.03.2021 - 14:13

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 1
Marmaris’de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi.
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 2
Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi. Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 3

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.


Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 4
Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre 5 Mart Cuma gününe kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde  seyredecek.
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 5
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 6
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 7
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 8
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 9
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER