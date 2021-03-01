Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu. Görevliler, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.
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DHA 01.03.2021 - 14:13
Marmaris’de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi.
Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi. Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.
Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı.
Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre 5 Mart Cuma gününe kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
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