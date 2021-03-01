Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

Marmaris’de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi.

Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi. Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.



