Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü

İHA 10.08.2021 - 14:41
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren yangınlar, ormanların yanı sıra evleri ve işyerlerinide etkiledi. Marmaris’in merkezine 36 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi’nde müze olarak kullanılan tarihi zeytinyağı fabrikası yanarak küle döndü.
Yangında kullanılamaz hale gelen müzenin içerisinde arıcılıkta ve zeytinyağı üretiminde kullanılan 100 yıllık aletler bulunuyordu. Ayrıca eski fotoğraflar, pikap, televizyon ve yüzlerce şişe bal ile bitkisel yağlar da yangında yok oldu.
Maddi zararı devlet tarafından karşılanan müze sahibi İrşat Alper, manevi değeri olan dede yadigarı parçaları kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yanan müzenin yerli ve yabancı turistler ziyaret ettiği bir nokta olduğunu ifade eden Alper, “Maddi zararlar bir şekilde karşılanıyor, manevi tarafı benim için önemli. Çok değerli kitaplarımız vardı.” dedi.
Alper, “Bu müzeyi alternatif turizme katkı sağlamak köyümüze bir değer kazandırmak için kendi gücüm ve çabamla oluşturabildim” şeklinde konuştu.
En az yüz yıllık dede yadigarı parçaların yandığını dile getiren Alper, “Burası inşallah ileriki günlerde geliştiğinde daha güzel olacak” dedi.