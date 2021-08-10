Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün boyunca süren yangınlar, müze ve yağ fabrikası olarak kullanılan 1 asırlık yapıyı da küle döndürdü.

İHA 10.08.2021 - 14:41

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 1
Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 2

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren yangınlar, ormanların yanı sıra evleri ve işyerlerinide etkiledi. Marmaris’in merkezine 36 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi’nde müze olarak kullanılan tarihi zeytinyağı fabrikası yanarak küle döndü. 

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 3

Yangında kullanılamaz hale gelen müzenin içerisinde arıcılıkta ve zeytinyağı üretiminde kullanılan 100 yıllık aletler bulunuyordu. Ayrıca eski fotoğraflar, pikap, televizyon ve yüzlerce şişe bal ile bitkisel yağlar da yangında yok oldu.

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 4

Maddi zararı devlet tarafından karşılanan müze sahibi İrşat Alper, manevi değeri olan dede yadigarı parçaları kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 5

Yanan müzenin yerli ve yabancı turistler ziyaret ettiği bir nokta olduğunu ifade eden Alper, “Maddi zararlar bir şekilde karşılanıyor, manevi tarafı benim için önemli. Çok değerli kitaplarımız vardı.” dedi.

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 6

Alper,  “Bu müzeyi alternatif turizme katkı sağlamak köyümüze bir değer kazandırmak için kendi gücüm ve çabamla oluşturabildim” şeklinde konuştu.

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 7

En az yüz yıllık dede yadigarı parçaların yandığını dile getiren Alper, “Burası inşallah ileriki günlerde geliştiğinde daha güzel olacak” dedi.

Marmaris’te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - 8

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