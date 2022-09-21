Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

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YANGIN, AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI YÖNÜNDE İLERLİYOR

NTV ekibinden Merih Ak; bölgeye İzmir, Denizli ve Antalya'dan hava unsurları takviyesi istendiğini söyledi. Ak, yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı istikametinde ilerlediğini de belirtti.

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