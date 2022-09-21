Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
NTV ekibinden Merih Ak; bölgeye İzmir, Denizli ve Antalya'dan hava unsurları takviyesi istendiğini söyledi. Ak, yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı istikametinde ilerlediğini de belirtti.