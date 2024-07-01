Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde çıkan orman yangının çıkış sebebiyle ilgili oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.

Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında - 1

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında - 2

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında - 3

Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.

Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında - 4

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.

Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında - 5
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