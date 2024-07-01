Marmaris'te orman yangını: 3 kişi gözaltında
Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde çıkan orman yangının çıkış sebebiyle ilgili oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.