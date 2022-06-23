Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele ikinci gününde... Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Alevlerin bölgedeki katı atık tesisini tehdit ettiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili ''Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var'' dedi. Bakan Kirişci ise, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.06.2022 - 17:34

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 1

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 2

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.

NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 3

SERT ESEN RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

NTV ekibinden Merih Ak, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediğini söyledi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 4

ALEVLER KATI ATIK TESİSİNİ TEHDİT EDİYOR

Son gelen bilgi, alevlerin bölgedeki katı atık tesisine ilerlediği yönünde.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 5

AFAD'dan da yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 6

Ayrıca Marmaris'te toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 7

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 8

''12 UÇAK VE 45 HELİKOPTER GÖREV YAPIYOR''

''Bugün itibarıyla 12 uçağımız ve 45 helikopterimiz görev yapıyor'' diyen Bakan Kirişci şöyle devam etti:

''Uluslararası yardım talebinde bulunmadık ama tıpkı bizim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi dost ve kardeş ülkelerin bize yardım etme duyguları onlardan da aynı şekilde geldi. Katar 3 helikopterini, Azerbaycan’ımız da 1 uçağını tahsis edecekleri bilgisini verdi. 48 helikopterimiz, 13 de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Sahada 253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor. 24 TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda. 2 bin 600 personelimiz sahada kahramanca mücadele veriyor.''

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 9

''NEM YÜZDE 91'LER DÜZEYİNE ÇIKTI''

Meteorolojik verilerin çalışmalara ışık tuttuğunu belirten Kirişci, ''Bugün sabah itibarıyla artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var'' dedi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 10

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını söyleyen Bakan Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda" diye konuştu.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 11

''3 BİN HEKTAR ALAN ETKİLENMİŞ DURUMDA''

Bir spekülasyona meydan vermeden yanan alanlarda ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetlerine devam edileceğini bildiren Kirişci, "Bugün akşama doğru, bu konuda daha olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alan etkilenmiş durumda'' ifadelerini kullandı.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 12

''GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE UÇUŞA BAŞLAYACAK''

İçişleri Bakanı Soylu da yangın üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vererek, şunları kaydetti:

''Meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'Nasıl kaos oluşturabilirim?' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk. 'Bunlara nasıl çelme takarız?' anlayışıyla Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün, anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır.  'Gece görüşlü araçlar nerede?' diyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde olmalı.''

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 13

Bakan Soylu, gece görüşlü helikopterlerin de bu gece veya yarın uçuşa başlayacağını dile getirerek, "Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplama yapmak lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmalar yapıldı. her meselesini özellikle afet, orman yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. Şu ana kadar 1500 sorti var. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır" dedi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 14

Soylu, ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 7 veya 10 ton su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin ilk kez söndürme çalışmalarında görev aldığını da belirtti.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 15

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Soylu, yangının nasıl çıktığına dair tespitleri ve 1 kişinin kimliği olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu konuda hepimizin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek durumundayız. Orman yangınının başlangıç konusunu bir kez daha konuştuk. Bir koy ve bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın tespiti oldu. Yakın bir zaman diliminde bir açıklama yapacağız. Yangının nasıl çıktığına dair tespitimiz ve 1 kişinin kimliği var. Arkadaşlarımız konunun üzerindeler, nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönünde de tespitleri söz konusu. Çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz.''

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 16

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 17

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir'' denildi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 18
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 19
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 20
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 21
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 22
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 23
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 24
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 25
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 26
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 27
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 28
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 29
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 30
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 31
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 32
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 33
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 34
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 35
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 36
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 37
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 38
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 39
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 40
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 41
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 42
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 43
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 44
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 45
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 46
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 47
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 48
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 49
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 50
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 51
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 52
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 53
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 54
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 55
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 56
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 57
Marmaris'te orman yangını: Alevler şiddetli rüzgarla yayılıyor - 58

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