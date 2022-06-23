Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede 2. gün

"ENVANTERE 10 HELİKOPTER KATILACAK"

Kirişci, yangındaki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var

Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız."

Tarım ve Orman Bakanı ayrıca 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.