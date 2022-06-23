Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede 2. gün

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.06.2022 - 06:04 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 06:14
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde önceki gün saat 20.00 sıralarında çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
22.30 itibarıyla alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.
Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.
Kirişci, yangındaki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var
Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız."
Tarım ve Orman Bakanı ayrıca 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.
Rüzgarın şiddetlenmesiyle dün öğleden sonra yangın yeniden yayılmaya başladı.
Alevlerin, Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor.
Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde tahliye edilen ev sayısı 51 oldu.
Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı tahliye edildi.
Peki söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyen rüzgar ne kadar sürecek?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sabah saatlerinde hafif bir rüzgar olacağını ancak öğleden sonra 15.00-20.00 saatleri arasında rüzgarın şiddetini artıracağına dikkati çekti. HABERE GİT
Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi.
Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti.
Muğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orman yangınının etkili olduğu bölgeye geçerek açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına müdahale için gerekli ihalelerin zamanında yapılmadığını savundu.
CHP lideri, "İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz?" dedi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangını çıktı. Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.