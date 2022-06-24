Marmaris'te orman yangını... Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 10:45
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.
Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kirişci, ''Öğleden itibaren hızlı rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme var. Dün gece sabaha kadar bütün teşkilatlarımız yoğun çalışmayı karadan sürdürdü. Toplam 453 arazöz var. Toplam araç sayısı da 1148. 3 bin 800 civarında personel görevli. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda. Son sözü söylebilmek için bugünü izlemek durumundayız. 61 helikopter, 13 uçak hizmet veriyor. Katar'dan 3 helikopter, Azerbaycan'dan 1 uçak geldi'' diye konuştu.
Bakan Soylu da, en büyük riskin öğleden sonra çıkacak rüzgarın olduğunu belirtti. Soylu ''Bir bölge var, havadan ve karadan etrafı çevriliyor'' dedi.
Orman konusundaki cezalar artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Soylu şöyle devam etti:
''İdam konusu çok tartışılıyor idamın da kendine ait caydırıcılık süreci söz konusu. Çok sıcak gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.''
NTV ekibinden Merih Ak, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediğini söyledi.
Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.
Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.
AFAD'dan da yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi.
Ayrıca Marmaris'te toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.
Bakan Kirişci, gün içinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin hektar alanın yangından etkilendiğini söylemişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:
"Emniyet ve jandarma şüpheliyi yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi." HABERE GİT
Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.
Türkiye'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor.