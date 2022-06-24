Marmaris'te orman yangını... Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi

''BİR BÖLGE VAR ETRAFI ÇEVRİLİYOR''

Bakan Soylu da, en büyük riskin öğleden sonra çıkacak rüzgarın olduğunu belirtti. Soylu ''Bir bölge var, havadan ve karadan etrafı çevriliyor'' dedi.

Orman konusundaki cezalar artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

''İdam konusu çok tartışılıyor idamın da kendine ait caydırıcılık süreci söz konusu. Çok sıcak gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.''