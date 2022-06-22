Marmaris'te orman yangını: Bakan Kirişci'den son duruma ilişkin açıklama

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.06.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 23:04
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 27 saattir söndürme çalışmaları sürüyor.
22.30 itibarıyla alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.
Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına katılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.
Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Rüzgar yangını kontrol altına almamızı engelledi. Yangını yarın kontrol altına alma durumumuz olabilir" dedi.
Kirişci, 10 gece görüşlü helikopterin de 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.
Rüzgarın şiddetlenmesiyle öğleden sonra yangın yeniden yayılmaya başladı.
Alevlerin, Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor.
Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde tahliye edilen ev sayısı 51 oldu.
Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezinin de tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandı.
Bölgedeki gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Merih Ak, yangının tamamen kontrolden çıktığını söyledi. VİDEO
Peki söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyen rüzgar ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan 14.30'dan sonra şiddetini artıran rüzgarın saat 20.00'ye kadar etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre; yarın sabah saatlerinde etkisini yitirecek rüzgarın yine saat 15.00 ile 20.00 arasında şiddetlenmesi bekleniyor.HABERE GİT
Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi.
Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti.
Muğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orman yangınının etkili olduğu bölgeye geçerek açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına müdahale için gerekli ihalelerin zamanında yapılmadığını savundu.
CHP lideri, "İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz?" dedi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de orman yangını çıktı. Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.