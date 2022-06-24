Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele üçüncü gününde... Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişci, 61 helikopter ve 13 uçak ile müdahalenin sürdüğünü ve büyük ölçüde sıkıntının giderildiğini söyledi. Soylu da, en büyük riskin öğleden sonra çıkabilecek rüzgarın olduğunu belirtti.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 11:57

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 1

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 2

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.

NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 3

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, sahada çok büyük tehlike arz eden unsurun kalmadığını ancak konunun henüz neticelenmediğini çünkü meteorolojiden, bugün öğleden itibaren yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme geldiğini belirtti.

Ekiplerin gündüz ve gece yoğun şekilde çaba sarf ettiğini anlatan Kirişci, havanın kararması nedeniyle, gece boyunca karadan etkili bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 4

''61 HELİKOPTER, 13 UÇAK HİZMET VERİYOR''

Yangında görev alan araç gereçlerle ilgili de bilgi veren Kirişci, sahada, 453 arazözle toplam 1148 aracın bulunduğunu, adım atacak yer olmadığını ifade etti.

Hava araçları konusunda da 61 helikopter ile 13 uçağın sahada sabah saatlerinden itibaren görevde olduğunu aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 5

"KATAR'DAN 3 HELİKOPTER, AZERBAYCAN'DAN 1 UÇAK''

"Katar'dan 3 helikopter ulaştı, onlar da sahada. 1 adet Azerbaycan'a ait amfibi uçak hizmetlerini sürdürüyor. Bu arada dün de belirtmiştik, yardım talebi çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama başta İsrail olmak üzere Romanya ve Avrupa'nın ilgili birimlerinin, bize bu konularda yardımcı olmak ve katkı sağlamak adına araç gereç yönünden teklifleri var.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 6

Fakat biz son bugün yapılan teklifleri, gelinen olumlu noktayı da dikkate alarak şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de artık yaklaşırız diye umut ediyoruz. Çünkü bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil."

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 7

''BÜYÜK ÖLÇÜDE SIKINTI GİDERİLMİŞ DURUMDA''

Bakan Kirişci, "Şunu çok rahatlıkla artık söyleyebiliriz, büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız" dedi.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 8

''BİR BÖLGE VAR ETRAFI ÇEVRİLİYOR''

Bakan Soylu da, en büyük riskin öğleden sonra çıkabilecek rüzgarın olduğunu belirtti. Soylu ''Bir bölge var, havadan ve karadan etrafı çevriliyor'' diye konuştu.

Orman konusundaki cezaların artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

''İdam konusu çok tartışılıyor idamın da kendine ait caydırıcılık süreci söz konusu. Çok sıcak gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir.''

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 9

SERT ESEN RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

NTV ekibinden Merih Ak, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediğini söyledi.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 10

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 274 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 11

DUMAN VE KÜLLER İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI 

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 12

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 13

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 14

Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 15

3 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Bakan Kirişci, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin hektar alanın yangından etkilendiğini söylemişti.

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 16

ORMANI YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada ise yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söylemişti.  HABERE GİT

Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 17

'UÇAN KALE' İLK KEZ GÖREVDE

Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.

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'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor. 

HABERE GİT

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Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 75
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 76
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 77
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 78
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 79
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 80
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 81
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 82
Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 83
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Marmaris'te orman yangını: Bakanlardan açıklama - 89

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