Marmaris'te orman yangını: Plajdakiler korkuyla izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahele edildiğini ancak rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

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Anadolu Ajansı - DHA 27.06.2021 - 12:10

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR" Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.

Marmaris'teki orman yangınından kareler...