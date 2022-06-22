Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi

Şu anda alevlere karadan 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın TOMA da çalışmalara destek veriyor. Havadan müdahale ise 20 helikopter ve 14 uçak ile yapılıyor.