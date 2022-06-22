Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın 19 saattir devam ediyor. Yangına, havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Bakan Kirişci sabah saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemişti. Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle alevler yeniden güçlendi. Yangın rüzgarla birlikte yeniden yayılmaya başladı. Zarar gören ormanlık alanın büyüklüğü yaklaşık 400 hektar.

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.06.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 15:25

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 1

'nın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Alevler öğleden sonra hızını artıran rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 2

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında başladı.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 3

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 4

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, gece saatlerinde ara verilen, havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 5

Şu anda alevlere karadan 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın TOMA da çalışmalara destek veriyor. Havadan müdahale ise 20 helikopter ve 14 uçak ile yapılıyor.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 6

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 7

Söndürme çalışmalarıyla ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan Kirişci, büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemişti.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 8

Orman Genel Müdürlüğü de "Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı” açıklamasını yaptı.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 9

Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle öğleden sonra yangın yeniden yayılmaya başladı.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 10

Alevlerin, Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Merih Ak, yangını tamamen kontrolden çıktığını söyledi. Ak, bölgedeki yoğun duman nedeniyle havadan müdahale yapılamadığı bilgisini de verdi. VİDEO

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 11

Peki söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyen rüzgar ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan 14.30'dan sonra şiddetini artıran rüzgarın saat 20.00'ye kadar etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre; yarın sabah saatlerinde etkisini yitirecek rüzgarın yine saat 15.00 ile 20.00 arasında şiddetlenmesi bekleniyor.HABERE GİT

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 12

Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 14

Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti. 

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 15

Muğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 16
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 17
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 18
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 19
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 20
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 21
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 22
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 23
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 24
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 25
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 26
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 27
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 28
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 29
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 30
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 31
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 32
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 33
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 34
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 35
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 36
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 37
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 38
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 39
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 40
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 41
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 42
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 43
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 44
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 45
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 46
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 47
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 48
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 49
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 50
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 51
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi - 52

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