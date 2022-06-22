Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.06.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 15:25
Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte, gece saatlerinde ara verilen, havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
Şu anda alevlere karadan 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın TOMA da çalışmalara destek veriyor. Havadan müdahale ise 20 helikopter ve 14 uçak ile yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.
Söndürme çalışmalarıyla ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan Kirişci, büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemişti.
Orman Genel Müdürlüğü de "Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı” açıklamasını yaptı.
Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle öğleden sonra yangın yeniden yayılmaya başladı.
Alevlerin, Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Merih Ak, yangını tamamen kontrolden çıktığını söyledi. Ak, bölgedeki yoğun duman nedeniyle havadan müdahale yapılamadığı bilgisini de verdi. VİDEO
Peki söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyen rüzgar ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan 14.30'dan sonra şiddetini artıran rüzgarın saat 20.00'ye kadar etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre; yarın sabah saatlerinde etkisini yitirecek rüzgarın yine saat 15.00 ile 20.00 arasında şiddetlenmesi bekleniyor.HABERE GİT
Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi.
Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti.
Muğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.