Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü ve verdiği zararı gözler önüne serdi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 07:22

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 1

Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 2

Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi.

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 3

Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 4

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı.

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 5

Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 6
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 7
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 8
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 9
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 10
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 11
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 12
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 13
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 14
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 15
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 16
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 17
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 18
Marmaris'te orman yangını: Yanan alanlar havadan görüntülendi - 19

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