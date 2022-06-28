Marmaris'te ormanı yakan şüphelinin olaydan önceki son görüntüsü

Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayhan'a ait telefon yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal- mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.