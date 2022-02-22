Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak ardından oluşan sel ile dereler taştı. Birçok evde su baskını yaşandı, yollar göle döndü. Sağanağın sona ermesiyle temizlik çalışmaları başlatan belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Haberler - DHA 22.02.2022 - 19:05 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 19:07

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 1

'nın ilçesinde, saat 09.00 - 13.30 saatleri arasında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 2

Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 3

YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

Sokak ve caddeler dereye döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılmıştı.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 4

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 5

Dağların yanan alanlarından çamurlu sularla taşınan taş ve kaya parçaları ile ağaç dalları temizlendi. Çamurla kaplanan 5 sokak ve 2 cadde de iş makineleriyle temizlendi.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 6

İlk tespitlere göre 1 apart otel, 14 ev, 4 iş yeriyle onlarca tarla ve bahçeye dolan sel sularını tahliye için itfaiye ekipleri ve bölge halkı seferber oldu.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 7

Turban mevkisiyle İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yoluna heyelan ve sel sularıyla gelen balçık ve kaya parçaları kepçe ve dozerlerle temizlendi.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 8

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Yol yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan sel sularıyla sürüklenerek hasar gören araç sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 9

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan selin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanağın ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleriyle dağlardan gelen çamurlar, kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 10
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 11
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 12
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 13
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 14
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 15
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 16
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 17
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 18
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 19
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 20
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 21
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 22
Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü - 23

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