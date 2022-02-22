Marmaris'te sağanak: Dereler taştı, yollar göle döndü

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan selin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızla birlikte sağanağın ilk başladığı sabah saatlerinden itibaren sahada tedbirlerimizi aldık. İş makineleriyle dağlardan gelen çamurlar, kesilmiş ağaç dalları ve çeşitli atıklarla tıkanan dereler temizlendi. İtfaiye ekiplerimiz su taşkınları olan alanlarda tahliye işlemi yapıyor. Temizlik ve onarım çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.