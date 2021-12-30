Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Bazı ara yollar toprak kaymaları sebebiyle kapanırken ev ve iş yerlerini su bastı.

Haberler - İHA 30.12.2021 - 12:37

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 1

’te dün akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman hızını arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 2

İçmeler Mahallesi'nde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi su bastı. Çok sayıda araç da su altında kaldı.

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 3

Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 4

Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam ederken, kapanan yolların açılma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 5

Yağışların, aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 6
Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 7
Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 8
Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 9
Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı - 10

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