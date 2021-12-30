Marmaris’te sağanak: Evleri su bastı, yollar kapandı

Haberler - İHA 30.12.2021 - 12:37
Marmaris’te dün akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman hızını arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.
İçmeler Mahallesi'nde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi su bastı. Çok sayıda araç da su altında kaldı.
Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.
Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam ederken, kapanan yolların açılma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Yağışların, aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.