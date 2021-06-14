Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bir otelin plajına helikopter indi. O sırada denize girenler büyük şaşkınlık yaşadı.

NTV Haber - DHA 14.06.2021 - 16:22

Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi - 1
Görüntüler, Kumlubük Koyu'nda kaydedildi. 5 yıldızlı otelin plajına helikopter indi.
Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi - 2
Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri götürdüğü öğrenildi.
Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi - 3

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Uçuş planında, iniş noktasının 9,5 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi - 4
Bu koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkla ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği ifade edildi.
Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi - 5

''GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE İDARİ İŞLEM YAPILACAK''

Açıklamada ayrıca "Komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılacak. Gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir" denildi.

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