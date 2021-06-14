Marmaris'te tepki çeken görüntü: Helikopter plaja indi

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bir otelin plajına helikopter indi. O sırada denize girenler büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler, Kumlubük Koyu'nda kaydedildi. 5 yıldızlı otelin plajına helikopter indi. Helikopterin, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri götürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Uçuş planında, iniş noktasının 9,5 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Bu koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkla ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca "Komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılacak. Gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir" denildi.