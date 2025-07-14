Marmaris'te turistlerin dövüldüğü işletme mühürlendi: "Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler"

"BAYRAĞIMIZA, MİLLETİMİZE KÜFÜR EDİLDİ"

Olayın ardından işletme çalışanları ise kamuoyunda yansıtılanın aksine yaşananların provokasyon içerdiğini ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını ileri sürdü. Bir kadın, bir erkek ve üç çocukları ile önce yemek yedikleri ve hesabı istemeden mekandan çıktıklarını iddia eden çalışanlar, polisi aradıklarını ancak polis gelene kadar olayın büyüdüğünü ifade etti. Ayrıca mekan yetkilileri o gece olaya karışan beş kişiden ikisinin işten çıkarıldığını ve diğer üçünün masum olduklarına inandıkları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"HESABI ÖDEMEYECEĞİZ DEDİLER"

Üniversite öğrencisi olduğu için yaz tatillerinde çalışarak harçlığını çıkardığını söyleyen işletme çalışanı ve yetkili isimlerden Adar Akçın yaşananları şöyle anlattı: