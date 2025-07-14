Marmaris'te turistlerin dövüldüğü işletme mühürlendi: "Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler"
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadın turistlerin tekme tokat dövüldüğü eğlence mekanı mühürlendi. Turistlere saldıran çalışanlar gözaltına alındı. İşletme sahiplerinden yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.
TURİSTLERİ PENCEREDEN ATLAYIP YERDE TEKMELEDİLER
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan görevliler, hesap yüzünden çıkan kavgada müşteri olan kadın turistleri tekme tokat dövmüştü.
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu; olayın 2 Haziran'da saat 23.30 sıralarında yaşandığı, iş yerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen ikisi kadın dört yabancı uyruklu kişinin hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edilmişti.