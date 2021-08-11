Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'te havadan görüntülenen yanan alanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Yerleşim yerine sıçramadan sönen yangın ardında siyah alanlar bıraktı.

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 13:39

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 1
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar havadan görüntülendi.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 2
Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 3
İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

Havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 5
Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 6
İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 7
Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangından zarar görenler için yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 8
Bazı bölgelerde, polis, jandarma ve arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 9
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 10
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 11
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 12
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 13
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 14
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 15
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 16
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 17
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 18

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