Marmaris'te yanan alanlar yeşillenmeye başladı

İlemin, "Karasal küçük memeli ve sürüngenlerin alana yerleşmesi sonucu bölgeye başta yılan kartalı ve kerkenez olmak üzere yırtıcı kuş türleri de gelmeye başladı. Maki türlerinin gelişmesine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda alana avlarını takip ederek gelecek olan karakulak ve diğer karasal etçil türlerin de gelmesini bekliyoruz." dedi.