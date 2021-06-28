Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi.

Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 14:45

Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 1
Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 2
Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 3
Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 4
Doğa harikası bölgede adete kara bir leke olarak beliren yanan alan denizden görüntülendi.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 5
Denizden bakıldığında alevlerin beş yıldızlı otellerin bulunduğu alana az bir mesafe kala kontrol altına alındığı dikkati çekti.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 6
Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 7
İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilk müdahaleyi yapan Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34), rüzgarın ters dönmesiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetmişti.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 8
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın en kısa sürede ağaçlandırılacağını açıklamıştı.
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 9
Marmaris'te yanan ormanlık alan görüntülendi - 10

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