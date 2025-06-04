Marmaris'teki deprem sonrası soru işareti oldu: Panik atak ölümcül mü, deprem bunu tetikler mi?

DEPREM PANİK ATAĞI TETİKLER Mİ?

Deprem korkusu da diğer özgül fobik durumlarda olabileceği gibi panik atakları tetikleyebiceğini ifade eden uzman isim," Bu durumda özgül fobi ve panik atakların her ikisinin de ele alınması gerekmektedir." dedi.



"PANİK ATAK HASTALARI "BEN DE ÖLÜR MÜYÜM?" DÜŞÜNCESİNE KAPILABİLİR"



"Bu tarz haberler hastaların zaten yaşamakta oldukları kaygı durumunu daha da yoğunlaştırabilir. Panik atakları arasında kalan dönemde kişi, tekrar panik atağı geçirme olasılığı yüzünden yoğun bir kaygı yaşayabilir ki bu duruma da beklenti kaygısı (anksiyetesi) denmektedir. Kriz veya olası doğal afet durumları yaşanmadan önce panik atakla ilgili psikoeğitim; panik atakların doğası, hangi durumlarda ortaya çıkabileceği, atak yaşandığı sırada neler yapılabileceğine dair bilgiler verilmesi kişinin kontrol duygusunu tekrar kazanabilmesine yardımcı olacaktır."