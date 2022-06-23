Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

''GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER BUGÜN-YARIN UÇUŞLARA BAŞLAYACAK''

İçişleri Bakanı Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin de devrede olduğunu söyledi.

Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan Bakan Soylu, ''Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak'' dedi.