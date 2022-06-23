Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele ikinci gününde... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, sabotaj iddiasıyla ilgili ''Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var'' dedi. Bakan Kirişci ise, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.06.2022 - 12:59

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 1

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 2

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

NTV DRONE KAMERASIYLA YANGIN BÖLGESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 3

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 4

12 UÇAK VE 45 HELİKOPTER DEVREDE

Yangının akşama doğru kontrol altına alanabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 5

''YANGINDAN YAKLAŞIK 3 BİN HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ'' 

Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada. Yaklaşık 3 bin hektar alan yangından etkilenmiş durumda.''

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 6

Bakan Kirişci, ''Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var'' dedi.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 7

''Bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' diyen Kirişci, yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra da yanan alanlar için ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 8

''GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER BUGÜN-YARIN UÇUŞLARA BAŞLAYACAK''

İçişleri Bakanı Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin de devrede olduğunu söyledi.

Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan Bakan Soylu, ''Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak'' dedi.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 9

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Soylu, yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitleri ve ellerinde şüpheli bir kişi olduğunu da açıklayarak ''Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız'' diye konuştu.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 10

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 11

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir'' denildi.

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 12

MSB'DEN AÇIKLAMA

Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 13
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 14
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 15
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 16
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 17
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 18
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 19
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 20
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 21
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 22
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 23
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 24
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 25
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 26
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 27
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 28
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 29
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 30
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 31
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 32
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 33
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 34
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 35
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 36
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 37
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 38
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 39
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 40
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 41
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 42
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 43
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 44
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 45
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 46
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 47
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 48
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 49
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 50
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 51
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 52
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 53
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 54
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 55
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 56
Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi - 57

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