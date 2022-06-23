Marmaris'teki orman yangını sabotaj mı? Bakan Soylu: Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.06.2022 - 12:59
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yangının akşama doğru kontrol altına alanabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:
''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda.
Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada. Yaklaşık 3 bin hektar alan yangından etkilenmiş durumda.''
Bakan Kirişci, ''Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var'' dedi.
''Bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' diyen Kirişci, yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra da yanan alanlar için ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin de devrede olduğunu söyledi.
Gece görüş helikopterleri konusunda açıklama yapan Bakan Soylu, ''Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak'' dedi.
Soylu, yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitleri ve ellerinde şüpheli bir kişi olduğunu da açıklayarak ''Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız'' diye konuştu.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 S-70, 1 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir'' denildi.