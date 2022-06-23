Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Bakan Soylu ise ''Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız'' dedi.