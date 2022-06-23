Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var

Muğla Marmaris'te farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Gece boyunca karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın bölgesinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu, ''Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var'' dedi. 3000 hektar alanın yangından etkilendiğini söyleyen Bakan Kirişci ise, bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' diye konuştu.

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.06.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 11:33

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 1

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 2

12 UÇAK VE 45 HELİKOPTER

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 45 helikopter ve 12 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 3

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yangının akşama doğru kontrol altına alanabileceğini belirten Bakan Kirişci şöyle konuştu:

''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. 12 uçağımız 45 helikopterimiz var. Sayı 57. 253 arazözümüz sahada. 24 TOMA şu anda yangına karşı kullanılıyor. Yangın bölgesinden 247 kişi tahliye edildi. Uluslararası yardım talebinde bulunmadık. 1000'in üzerinde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 2 bin 600 civarında personel sahada.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 4

Meteorolojik veriler bize ışık tutuyor. Bugün sabah itibariyle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Verilerden olumlu manada yararlandık. Beklentimiz düne göre rutubetin daha yüksek olacağı. Hava hızının dünkü düzeyde olmayacağı yönünde meteoroloji verileri var.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 5

Temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Kontrol altına alınıp yangın meselesi bittikten sonra da bu alanlar için ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.''

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 6

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Bakan Soylu ise ''Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız'' dedi.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 7

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 8
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 9
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 10
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 11
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 12
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 13
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 14
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 15
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 16
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 17

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 18
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 19
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 20
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 21
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 22
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 23
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 24
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 25
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 26
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 27
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 28
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 29
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 30
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 31
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 32
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 33
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 34
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 35
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 36
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 37
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 38
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 39
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 40
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 41
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 42
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 43
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 44
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 45
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 46
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 47
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 48
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 49
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 50
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 51
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 52
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 53
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 54
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 55
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 56
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 57
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 58
Marmaris'teki orman yangınında sabotaj tespiti... Bakan Soylu: Nasıl çıktığına dair bir şüpheli var - 59

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