Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine rastlandı. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 1

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 2

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 3

Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 4

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ekiplerin müdahelesi ile orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. 

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 5

Soğutma çalışmaları sürerken, bölgede yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 6

Ekiplerin incelemesinde yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. 

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıklarınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 7

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak "kasten orman yakma" ve "kasten adam öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada iki de Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 8

Soruşturmada M.A. (44) isimli şüpheli "kasten orman yakma" ve "kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

M.A.'nın "hırsızlık, kasten yaralama, cinsel istismar ve tehdit" gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 9

Soruşturma sürüyor.

Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 10
Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 11
Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 12
Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 13
Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu - 14
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