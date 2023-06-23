Marmaris'teki orman yangınının nasıl çıktığı belli oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine rastlandı. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.