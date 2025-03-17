Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK ocak verilerini paylaşmış ve ocak ayı TÜFE aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazda ise yüzde 42,12'ye gerilemişti.



Öte yandan şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat'ta aylık bazda yüzde 2,27 arttı. TÜFE'deki değişim 2025 Şubat ayında, on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,90 ile eğitim, en düşük ise %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Onları %-4,38 ile sağlık takip etti.