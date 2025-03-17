Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TÜİK aylık enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olmuştu. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 2,27 oranında gerçekleşmişti. Piyasalar mart ayı TÜFE verilerine odaklandı. Şubat ayı enflasyon verilerine göre kira zam oranı da yüzde 53,83 şeklinde şekillenmişti. TÜİK mart enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları için gözler nisan ayı başında! Şubat ayında en çok artan grup yüzde 94,90 ile eğitim oldu. Birçok kalemi etkileyen TÜFE verileri ocak ayında 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. İşte, mart ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih...