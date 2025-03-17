imsakiye

Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK aylık enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olmuştu. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 2,27 oranında gerçekleşmişti. Piyasalar mart ayı TÜFE verilerine odaklandı. Şubat ayı enflasyon verilerine göre kira zam oranı da yüzde 53,83 şeklinde şekillenmişti. TÜİK mart enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları için gözler nisan ayı başında! Şubat ayında en çok artan grup yüzde 94,90 ile eğitim oldu. Birçok kalemi etkileyen TÜFE verileri ocak ayında 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye gerilemişti. İşte, mart ayı enflasyon rakamları için beklenen tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı TÜFE verileri 3 Nisan günü saat 10:00'da duyurulacak.

Mart enflasyon oranı tarihi 2025: TÜİK mart ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK ocak verilerini paylaşmış ve ocak ayı TÜFE aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazda ise yüzde 42,12'ye gerilemişti.

Öte yandan şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat'ta aylık bazda yüzde 2,27 arttı. TÜFE'deki değişim 2025 Şubat ayında, on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,90 ile eğitim, en düşük ise %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Onları %-4,38 ile sağlık takip etti.

DAHA FAZLA GÖSTER