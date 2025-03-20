Mart kapıdan baktırdı: Bir il güne kar yağışıyla uyandı

Bu sene kış zorlu oldu. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu ama bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

Kar yağışının bolluk, bereket getirdiğini ifade eden Murat Yıldırım isimli vatandaş Mart ayında bu kadar kar yağışını fazla bulduğunu söyleyerek, "Bayburt burası, akıllara direkt 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü geliyor. Şaşırmadık ama bu mevsimde bu kadar kar fazla oldu. Normalde Mart ayı böyle soğuk, karlı geçer ama dediğim gibi biraz fazla oldu. Aziz mübarek gün, bolluk bereket. Sıkıntı yok, alışkanız" şeklinde konuştu.