Mart kapıdan baktırdı: Bir il güne kar yağışıyla uyandı
Bayburt'ta son birkaç gündür yazdan kalma güneşli günler yaşanırken, gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Yer yer kar kalınlığının 15-20 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta, akıllara "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü geldi.
Hem Ramazan, hem de kar dolayısıyla Bayburt'un sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini, araçlarının üzerinde biriken karları süpürerek güne başladılar.