Mart kapıdan baktırdı. Hava dün güneşliydi, bugün 15 santimetre kar var

04.03.2026 09:23

İHA

"Mart kapıdan baktırır." atasözü bir kez daha gerçek oldu. Birkaç gündür yazdan kalma günler yaşayan Bayburt, yeni güne 15 santimetre karla uyandı.

Mart kapıdan baktırdı. Hava dün güneşliydi, bugün 15 santimetre kar var
IHA

Bayburt yeni güne kar altında başladı.

 

Birkaç gündür yazdan kalma günler yaşayan Bayburt'ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mart kapıdan baktırdı. Hava dün güneşliydi, bugün 15 santimetre kar var 1
IHA

Ramazan ayı ve kar nedeniyle Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.

 

Mart kapıdan baktırdı. Hava dün güneşliydi, bugün 15 santimetre kar var 2
IHA

Kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

 

İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarla, araçlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı.

Mart kapıdan baktırdı. Hava dün güneşliydi, bugün 15 santimetre kar var 3
IHA

Ekiplerin öncelikli olarak ana bağlantı ve grup köy yollarında yoğun çalışmalar yürüttüğü, tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yollarda kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

 

