Mart sonunda kar esareti

Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde yağışın etkisini artırdığı Kağızman-Ağrı kara yolunda tipinin de etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge, görüş mesafesinin de düşmesiyle tüm araç geçişine kapatıldı.