Mart sonunda kar esareti

30.03.2026 04:48

Son Güncelleme: 30.03.2026 04:52

NTV - Haber Merkezi

Bahar havası yerini tekrar kışa bıraktı. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken Kağızman-Ağrı karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara, Bolu, Isparta, Kayseri ve Manisa'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Mart sonunda kar esareti 1
Anadolu Ajansı

Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde yağışın etkisini artırdığı Kağızman-Ağrı kara yolunda tipinin de etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge, görüş mesafesinin de düşmesiyle tüm araç geçişine kapatıldı.

Mart sonunda kar esareti 2
Anadolu Ajansı

Çığ nedeniyle dün kapanan Van-Hakkari karayolu da Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Mart sonunda kar esareti 3
Anadolu Ajansı

Ege Bölgesi genelinde kuvvetli sağanaklar birçok kentte sellere neden olurken Ankara, Isparta, Bolu, Kayseri, Manisa, Muğla, Antalya ve Kayseri gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mart sonunda kar esareti 4
Resmi Kurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve

Düzce için sarı kod yayınlayarak sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.