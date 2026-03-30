Mart sonunda kar esareti
30.03.2026 04:48
Son Güncelleme: 30.03.2026 04:52
Bahar havası yerini tekrar kışa bıraktı. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken Kağızman-Ağrı karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ankara, Bolu, Isparta, Kayseri ve Manisa'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde yağışın etkisini artırdığı Kağızman-Ağrı kara yolunda tipinin de etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge, görüş mesafesinin de düşmesiyle tüm araç geçişine kapatıldı.
Çığ nedeniyle dün kapanan Van-Hakkari karayolu da Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.
Ege Bölgesi genelinde kuvvetli sağanaklar birçok kentte sellere neden olurken Ankara, Isparta, Bolu, Kayseri, Manisa, Muğla, Antalya ve Kayseri gibi illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve
Düzce için sarı kod yayınlayarak sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.