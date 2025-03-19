Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka çıkarma tarihi
Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı araştırılıyor. Balkan ve Trakya kültüründe baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliği, Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı şehirlerde, baharın ilk ayı Mart'ın başlamasıyla bileklere takılmıştı. Peki, marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır?
Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olarak biliniyor. Baharın gelişi nedeniyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Ay başında takılan bilekliklerin ne zaman çıkartılacağı merak konusu oldu. İşte, marteniçka çıkarma tarihi...