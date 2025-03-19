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Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka çıkarma tarihi

Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı araştırılıyor. Balkan ve Trakya kültüründe baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliği, Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı şehirlerde, baharın ilk ayı Mart'ın başlamasıyla bileklere takılmıştı. Peki, marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır?

Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka çıkarma tarihi - 1

Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olarak biliniyor. Baharın gelişi nedeniyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Ay başında takılan bilekliklerin ne zaman çıkartılacağı merak konusu oldu. İşte, marteniçka çıkarma tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka çıkarma tarihi - 2

MARTENİÇKALAR NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, marteniçkaların ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor.

Martın başından itibaren takılmaya başlanan marteniçkalar, ayın son günü bitiminde çıkarılır.

Marteniçka bilekliği ne zaman çıkarılır? Marteniçka çıkarma tarihi - 3

MARTENİÇKA HAKKINDA

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor.

Kırmızı ve beyaz iplerle örülen ve "marteniçka" adı verilen bilekliklerin baharın gelişini müjdelemek üzere takılmaya başlanması, Bulgaristan göçmenlerinin aktarımıyla Türkiye'de de yaşatılan bahar gelenekleri arasında yer alıyor. Göçmenlerin yanı sıra bu geleneği öğrenenlerin artan talebiyle marteniçka yapımı da ilgi görüyor.

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