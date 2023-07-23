Martı popülasyonu anormal seviyelere ulaştı: Ötücü kuşların sayısını azalttılar

"ÖTÜCÜ KUŞLARIN SAYISI AZALDI"

Martıların kent yaşamını olumsuz etkilediğini ve diğer kuşların neslini tehlikeye attığını söyleyen Prof. Dr. Başkaya, "Martı, kendisinin yarı boyutunda olan bir kuşu bile bütün olarak yutabiliyor. Bir fareyi ve hatta bir kedi yavrusunu bütün yutabilen martılar var. Civarda kuş bırakmadılar. Martıların bulundukları yerlerde ötücü kuşların sayısı çok azaldı. Çok fazla zarar veriyorlar. Martılar şu sıralar özellikle yavrularını büyüttüler, uçuruyorlar. Uçan yavru, ilk uçuşlarında genelde trafo direklerine veyahut diğer elektrik tellerine takılıyor ve orada kısa devre yaptırarak trafoyu patlatıyor; elektrikler kesiliyor. Çok sık elektrik kesilmeleri yaşanıyor" diye konuştu.