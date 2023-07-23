Martı popülasyonu anormal seviyelere ulaştı: Ötücü kuşların sayısını azalttılar
Karadeniz'de savunmasız küçük kuş türleri, sayıları gün geçtikçe artıp, özellikle kıyı şeritlerini istila eden martıların hedefi haline geliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, martıların popülasyonlarında kontrolsüz artış olduğuna dikkati çekerek, "Bir martı kendisinin yarı boyutunda olan bir kuşu bütün olarak yutabiliyor. Martıların bulundukları yerlerde ötücü kuşların sayısı çok azaldı; civarda kuş bırakmadılar. Popülasyonları anormal seviyelere ulaşmış durumda. Tedbir alınmalı" dedi.
Karadeniz Bölgesi'nde özelikle kıyı şeridindeki kentlerde, sayıları hızla artan martı popülasyonu, savunmasız küçük kuş türlerin azalmasına neden olup, ekosisteme zarar veriyor.
Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde bolca bulunan ve insanlarla ilişki kurma konusunda becerikli olan martılar, istilacı türler arasında yer alıyor.