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Mart'ın son gününde soğuk ve kar

Mart ayının son günü birçok kentte şiddetli soğuk ve kar etkiliydi. Bazı illerde termometreler sıfırın altında 5 ila 9 dereceyi gösterdi. Erzincan,, Sivas, Ardahan ve Kars'ta da kar nedeniyle yollar kapandı.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 1

Mart'ın son gününde de kış yüzünü birçok ilde gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 2

Ankara'da sıcaklık gece sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 3

Birçok noktada süs havuzları dondu. Sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti..

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 4

Erzincan-Sivas karayolunda kar ve tipi etkili oldu. Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri destek verdi.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 5

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 6

Ardahan'da halk güne beyaz örtüyle uyandı.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 7

Halk otomobil ve işyerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 8

Kars'ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Ağaç ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 9

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 10

KARS

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 11

KARS

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 12

KARS

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 13

KASTAMONU

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 14

KASTAMONU

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 15

KASTAMONU

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 16

BİTLİS

Mart'ın son gününde soğuk ve kar - 17

BİTLİS

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