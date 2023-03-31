Mart'ın son gününde soğuk ve kar

Mart'ın son gününde de kış yüzünü birçok ilde gösterdi.
Ankara'da sıcaklık gece sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.
Birçok noktada süs havuzları dondu. Sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti..
Erzincan-Sivas karayolunda kar ve tipi etkili oldu. Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri destek verdi.
Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.
Ardahan'da halk güne beyaz örtüyle uyandı.
Halk otomobil ve işyerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Kars'ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Ağaç ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.