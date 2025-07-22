Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor

Modern şehir hayatını geride bırakan kadın, radikal bir kararla köyüne döndü ve çiftçiliğe başladı. Yıllarca özel sektörde çalıştıktan sonra, toprağın ve doğanın çağrısına kulak verdi.

Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 1

Şimdi ise sabah gün doğmadan uyanıyor, tarlasını ekiyor ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
İstanbul'da finans alanında çalışan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, stresli iş temposundan yorulduğunu ve bir süre sonra yaptığı işin kendisine anlam katmadığını fark edince istifasını verdi ve memleketi olan Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyüne geri döndü.

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Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 2

Büyükşehri terk ederek köyüne dönen Dinçer, ailesinin topraklarında çiftçilik yapmaya başladı. Bezelye, nohut ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor.

Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 3

Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çalışan Dinçer, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.


Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 4

Köyüne dönüp çiftçiliğe başlayan Seçil Dinçer, "Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde yaşıyorum. Burada doğdum büyüdüm, yıllarca hep çiftçiliğin içindeydim. Ancak 20 yıl kadar bir süre İstanbul'da çeşitli firmalarda muhasebe ve finans bölümünde çalıştıktan sonra, 2 yıl önce tekrar köye dönüş yapıp kız kardeşlerimle birlikte çiftçiliğe başladık.

Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 5

Köyüme döndükten sonra, yıllardır ailemin etmiş olduğu buğday ve ayçiçeği yerine sulu tarıma geçmeyi tercih ettik. Katma değeri yüksek ürünler olduğu içinde önceliğimiz oldu.

Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 6

Kuru fasulye ve nohuta ağırlık verdik onun akabinde bu sene karpuz ve biber çeşitlerini de ektik.

Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor - 7

Sabahın ilk saatlerinde, traktörüme atlayıp tarlalarıma gidiyorum. Günlük yapılacak olan işlemleri yapıyorum. Çiftçiliği seviyorum ve hem cinslerime öneriyorum" ifadelerine kullandı.

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