Masa başı işi bırakıp köyüne döndü: Şimdi yetiştirdiği ürünleri satıyor

Şimdi ise sabah gün doğmadan uyanıyor, tarlasını ekiyor ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

İstanbul'da finans alanında çalışan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, stresli iş temposundan yorulduğunu ve bir süre sonra yaptığı işin kendisine anlam katmadığını fark edince istifasını verdi ve memleketi olan Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyüne geri döndü.