Masaj salonlarına fuhuş baskını. Gizli bölmeler ve denetimler karşı zil sistemi ortaya çıktı
13.12.2025 08:36
DHA
Edirne’de 5 masaj salonuna eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.
Edirne’de polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında salonlarda gizli bölmeler ile denetimlere karşı kurulan zil sistemi tespit edildi.
GELEN MÜŞTERİLERE FUHUŞ TEKLİFİ
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda bazı masaj salonlarının faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkeklere fuhuş amaçlı tekliflerde bulunduğunu, fuhuş için yer temin edip aracılık yaptığını belirledi. Çalışan kadınlara fuhuş yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, “silahlı yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
İşletmelerde yapılan aramalarda gizli bölmeler ile denetimlere karşı kurulan zil sistemi ortaya çıkarıldı.
Aramalarda ayrıca dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu.