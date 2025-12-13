Masaj salonlarına fuhuş baskını. Gizli bölmeler ve denetimler karşı zil sistemi ortaya çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda bazı masaj salonlarının faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkeklere fuhuş amaçlı tekliflerde bulunduğunu, fuhuş için yer temin edip aracılık yaptığını belirledi. Çalışan kadınlara fuhuş yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.