MASAK rapor hazırladı, polis harekete geçti. 2,8 milyarlık bahis operasyonunda 46 gözaltı
07.02.2026 09:14
İHA
Kayseri merkezli yedi şehirde yeni bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. MASAK raporu üzerine harekete geçen polis, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi yasa dışı bahis suçlarına yönelik MASAK koordinesinde çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, çeşitli illegal bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, bu yöntemle haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 865 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri merkezli olmak üzere Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.
Operasyonlarda yasa dışı bahis çetesi içerisinde kasa olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerle, para karşılığı banka hesaplarını kullandıran kişilerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda 46 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.