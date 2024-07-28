MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.



Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.