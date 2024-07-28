MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var"
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliye istedi. Mahkeme tahliye talebinde bulunan Dilan Polat'a ret kararı verdi. İşte mahkemenin ret gerekçesi...
''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.