MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var"

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ediyor. Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliye istedi. Mahkeme tahliye talebinde bulunan Dilan Polat'a ret kararı verdi. İşte mahkemenin ret gerekçesi...

MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 1

''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 2

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti.

MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 3

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin daha sonra yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 4

Mahkeme heyeti dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 5

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.

MASAK "suç yok" dedi, mahkeme reddetti! "Dilan Polat'ın kaçma şüphesi var" - 6

Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi.

İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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