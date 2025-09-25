MASAK'tan "Tayyargil" raporu: Fenomen çift ile ortaklarına hapis istemi

10 MİLYON LİRA VERGİ KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketi ile ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarıldı.

CEZASI 51 MİLYON LİRA

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirmesi yapıldı.