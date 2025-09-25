MASAK'tan "Tayyargil" raporu: Fenomen çift ile ortaklarına hapis istemi

Sosyal medyada "Tayyargil" olarak tanınan Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile iş ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın yedi yıla kadar hapsi istendi. Üç isim, mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemekle suçlanıyor.

Sosyal medya ünlüsü Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'ya mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak bilinen üç isim hakkında, ilgi çekici paylaşımlar yoluyla yüksek sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları anlatıldı.

İddianamede gerçek piyasada herhangi bir karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan satışa sundukları yönünde ihbarlar üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

İddianamede, sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne intikal eden ihbarlar olduğu, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlandığı bilgisi verildi.

10 MİLYON LİRA VERGİ KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketi ile ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarıldı.

CEZASI 51 MİLYON LİRA

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirmesi yapıldı.

ÜÇ SUÇTAN TAKİPSİZLİK

MASAK'ın raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanılmadığı belirtildi.

Sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti'nin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü e-ticaret kanalıyla gerçekleştirdikleri ve bu şekilde cereyan eden satışların uydurma işlemler olduğu yönünde herhangi bir veriye ulaşılamadığı aktarıldı.

Sanıkların yasal bahis ve kumar siteleri, kripto borsa şirketleri, ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde işlemleri ile kendi aralarında sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine dair veriye de rastlanılmadığı ifade edildi.

Bu nedenle sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sanıkların üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında üç şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ediyor.

