Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı
İstanbul Esenyurt’ta bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faili yakalandı. 21 yaşında ve hakkında 8 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Onurcan E, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt’ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili yakalandı.
Olay, 16 Temmuz gecesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. Caddedeki bir restorana motosikletle gelen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.