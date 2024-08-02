Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faili yakalandı. 21 yaşında ve hakkında 8 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Onurcan E, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı - 1

Esenyurt’ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili yakalandı.

Olay, 16 Temmuz gecesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. Caddedeki bir restorana motosikletle gelen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı - 2

Silahlı saldırı sırasında çocuğuyla olay yerinden geçen Amir Sheıkh Alkahwatıe vurularak ağır yaralandı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Amir Sheıkh Alkahwatıe tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı - 3

SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.

Hedef alınan restorana ve çevredeki araçlara mermi isabet ettiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Maskeli saldırgan suç makinesi çıktı: İstanbul’daki cinayetin faili yakalandı - 4

Gaziosmanpaşa’da yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Onurcan E. gözaltına alındı.

21 yaşında olduğu öğrenilen ve poliste 8 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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